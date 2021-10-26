{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд в Анталье освободил из-под стражи семерых россиян, арестованных за поджог леса

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников не уточняет, какую меру пресечения им избрали
© StockPhotosLV/Shutterstock/FOTODOM, архив

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Суд в Анталье освободил из-под стражи семерых граждан России, арестованных по обвинению в поджоге леса. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - сказал он, не уточнив, какая именно мера пресечения им избрана.

По словам Мельникова, освободить граждан России удалось благодаря усилиям МИД РФ, правозащитников и общественности. "Надеюсь, что вслед за освобождением последует и снятие с россиян обвинения, так как основания для их привлечения к уголовной ответственности выглядят как минимум спорно", - заключил Мельников.

Во вторник Мельников сообщал, что защита россиян подала жалобу на их заключение под стражу и будет ходатайствовать об их переводе под домашний арест. По его словам, уже нашлись люди, которые готовы поручиться за россиян.

Ранее Анатолийское агентство выступило с утверждением, что семь российских туристов, которые были арестованы по подозрению в поджоге леса, развели костер в провинции Анталья на юге Турции, где позднее вспыхнул лесной пожар. По данным турецкого агентства, группа туристов из России разбила палатки и развела костер в национальном парке в районе горы Сиври. После этого в указанном месте разгорелся пожар, который был потушен при помощи самолета, трех вертолетов и пяти пожарных машин. Арестованные туристы в соцсетях сообщали, что они лишь пытались потушить пожар, к которому сами не имели отношения.

Теги
ТурцияРоссия
В Албании отравились почти 400 человек
По мнению полиции, причиной могло стать попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью
Читать полностью