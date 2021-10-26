Семерым россиянам, арестованным ранее за поджог леса в Турции, дали подписку о невыезде

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Суд в турецкой Анталье назначил семерым гражданам России, арестованным ранее по обвинению в поджоге леса, меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд в Анталье избрал семерым гражданам РФ меру пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал он.

Ранее сообщалось об освобождении россиян из следственного изолятора, но не было известно о том, какая мера пресечения им избрана взамен.

По словам Мельникова, освобождение граждан России стало возможным благодаря слаженной работе Департамента консульской службы МИД РФ и адвокатов. "Хочется поблагодарить консульскую службу российского МИД за оперативность и самое деятельное участие в судьбе наших сограждан, а адвокатов - за профессионализм в осуществлении защиты обвиняемых", - отметил Мельников. Он добавил, что задержанные - из небогатых семей, они не смогут долго оплачивать проживание и работу адвокатов в Турции. "К сожалению, суды в Турции рассматривают дела по существу довольно долго, и не исключено, что заседания по делу наших сограждан затянутся, а потому им будет необходима финансовая помощь", - сказал он.

Ранее во вторник Мельников сообщал, что защита россиян подала жалобу на их заключение под стражу и будет ходатайствовать об их переводе под домашний арест. По его словам, уже нашлись люди, которые готовы поручиться за россиян.

Ранее агентство Anadolu выступило с утверждением, что семь российских туристов, которые были арестованы по подозрению в поджоге леса, развели костер в провинции Анталья на юге Турции, где позднее вспыхнул лесной пожар. По данным турецкого агентства, группа туристов из России разбила палатки и развела костер в национальном парке в районе горы Сиври. После этого в указанном месте разгорелся пожар, который был потушен при помощи самолета, трех вертолетов и пяти пожарных машин. Арестованные туристы в соцсетях сообщали, что они лишь пытались потушить пожар, к которому сами не имели отношения.