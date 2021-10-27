Из-за густого тумана на Сахалине не могут приземлиться и вылететь самолеты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Прилет и вылет 11 рейсов задержали 27 октября в аэропорту Южно-Сахалинска из-за густого тумана. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы задержаны из-за очень густого тумана", - рассказали в аэропорту.

Самолет из Новосибирска отправили на запасной аэродром в Хабаровск. Он должен был приземлиться еще в 08:35 (00:35 мск). Перенесли посадку воздушного судна из Москвы. Задержали прилет самолетов из Владивостока и Курильска. Не могут вылететь несколько рейсов в Москву, Хабаровск, Новосибирск, Владивосток, а также несколько внутренних.

Ранее сообщалось, что 26 октября из-за тумана в Южно-Сахалинске самолеты из Новосибирска и Москвы отправили на запасной аэродром в Хабаровск, задерживались несколько рейсов. Но в итоге все самолеты прибыли в пункты назначения в тот же день после улучшения погодных условий. 27 октября туман стал настолько сильным, что в городе практически нулевая видимость. Осадков и ветра нет, температура воздуха в Южно-Сахалинске по состоянию на 10:30 (02:30 мск) - плюс восемь градусов.