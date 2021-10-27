Ущерб от лесных пожаров в Магаданской области в 2021 году составил более 70 млн рублей

ТАСС, 27 октября. Лесные пожары и работа по борьбе с ними в 2021 году принесли Магаданской области ущерб на сумму 70,3 млн рублей. Пожароопасный сезон в регионе завершился 25 октября, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Колымы.

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"Приказом Минприроды Магаданской области от 25 октября 2021 года пожароопасный сезон на землях лесного фонда на территории Магаданской области закрыт. Ущерб от лесных пожаров 2021 года составил 70,3 млн рублей, из них затраты на тушение пожаров - 43,3 млн рублей, потери лесного хозяйства - 27,01 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

По информации областных властей, всего на территории Магаданской области возникло 108 природных пожаров. Из них на землях лесного фонда зафиксировали 90 пожаров на площади 213 тыс. га, в том числе покрытой лесом 98,9 тыс. га. На территории Ольского городского округа ликвидировали - 11 пожаров, Омсукчанского - 16, Северо-Эвенского - шесть, Среднеканского - восемь, Сусуманского - 13, Хасынского - семь, Ягоднинского - 14, Тенькинского - 15. По вине населения произошло только 17,8% возгораний, от линейных объектов - 2,2%. Грозы стали причиной 80% пожаров.

В течение пожароопасного сезона от лесных пожаров возникала угроза трем населенным пунктам: поселкам Талая, Дебин и Омсукчан. Но в результате борьбы с возгораниями перехода огня на жилую территорию удалось избежать, пострадавших не было.

Пожароопасный сезон в регионе в 2021 году открылся 10 апреля в Магаданском лесничестве, где рано сошел снег. 30 апреля его объявили на всей территории Колымы. Основными причинами лесных пожаров в Магаданской области являются большое количество сухих гроз, высокие температуры воздуха и малое количество осадков.

В 2020 году сообщалось, что на территории Магаданской области фиксировались одни из самых крупных в России лесных пожаров.