Суд 14 марта рассмотрит иск к "Краскому" из-за массового отравления водой в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 27 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Красноярска 14 марта 2022 года рассмотрит иск Роспотребнадзора к ресурсоснабжающей компании "Краском" из-за массового отравления людей в Октябрьском районе города прошедшей зимой. Об этом сообщил руководитель регионального управления ведомства Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

С 31 января по 6 февраля среди жителей нескольких домов в Октябрьском районе зарегистрировали 158 случаев острой кишечной инфекции, из них 90 случаев были зафиксированы у детей. Инфицирование произошло при использовании жителями этих домов холодной воды из системы централизованного водоснабжения.

"Нами проведена работа в защиту прав и законных интересов всех граждан, пострадавших в результате ненадлежащего качества оказанной услуги холодного водоснабжения. В итоге подан иск в защиту группы потребителей о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан, и компенсации морального вреда. Рассмотрение гражданского дела назначено на 14 марта 2022 года", - сообщил он, добавив, что предварительное заседание в суде уже прошло.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемических правил, повлекших массовое заболевание или отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Обвинение предъявили первому заместителю гендиректора компании.

По версии следствия, 28 января 2021 года на водозаборе "Гремячий лог" произошла аварийная ситуация, приведшая к временному прекращению подачи воды и снижению давления воды в магистральной сети питьевого водоснабжения на территории Октябрьского района Красноярска. В связи с низким уровнем воды в резервуаре чистой воды на водозаборе было ограничено водоснабжение в многоквартирных жилых домах на нескольких улицах. Обвиняемый был своевременно извещен о произошедшей аварийной ситуации, но после ремонта допустил подачу воды ненадлежащего качества потребителям, а после многочисленных жалоб жителей не прекратил ее подачу.

Компания "Краском" появилась в 2003 году, она занимается теплоснабжением и водоснабжением в некоторых микрорайонах Красноярска.