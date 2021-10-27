Спасатели нашли тела двух провалившихся под лед детей в водоеме у школы в Хабаровском крае

ТАСС, 27 октября. Спасатели завершили поиски тел двух детей, которые 26 октября провалились под лед в водоеме рядом со школой в поселке Горный Хабаровского края. Об этом сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС.

"Проведено обследование дна водоема, где накануне провалились под лед два ребенка. Один из мальчиков был найден на мелководье, глубина во втором месте составляла два-три м. Тела детей переданы сотрудникам полиции. Для оказания психологической помощи родственникам на месте работает специалист МЧС России", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 26 октября двое детей, братья 10 и шести лет, во время прогулки были у искусственного водоема за зданием школы. Во время игры один ребенок выбежал на тонкий лед и провалился, ему на помощь кинулся брат и также оказался подо льдом. О случившемся взрослым рассказал друг ребят, который, увидев произошедшее, начал искать помощи.

Прокуратура начала проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.