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Лесные пожары в России

Камчатка дополнительно получит 185 млн рублей на тушение лесных пожаров

В 2021 году на оснащение современной техникой для тушения лесных пожаров выделили 51 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Финансирование на охрану лесов от пожаров в Камчатском крае увеличили на 185 млн рублей. Эти средства направят на закупку техники для пожаротушения, сообщается на сайте краевого правительства.

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"Минприроды России принято решение о выделении дополнительных средств Камчатскому краю в следующем году, около 185 млн. Это значит, что мы сможем закупить необходимую технику, пополнить материальный резерв, чтобы во всеоружии встретить следующий пожароопасный период. Безусловно, для нас готовность к отражению чрезвычайных ситуаций остается приоритетом. Уверен, что при поддержке федеральных министерств мы сможем дальше совершенствовать эту работу", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

В рамках выполнения мероприятий национального проекта "Экология" в 2021 году Агентству лесного хозяйства Камчатского края выделили из федерального бюджета более 51 млн рублей, благодаря чему до конца года процент новой современной лесопожарной техники в "Охране камчатских лесов" составит 90%.

Пожароопасный сезон на Камчатке начинается с середины мая и длится до осени. В 2021 году на полуострове зафиксировали более 40 возгораний в лесах.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКамчатский край
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