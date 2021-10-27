В Приамурье заведено уголовное дело по факту хищения топлива на 20 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 октября. /ТАСС/. Военная прокуратура Восточного военного округа выявила факты хищения горюче-смазочных материалов в одной из военных частей в Амурской области на сумму 20 млн рублей. Фигурантами дела стали командир и начальник службы горючего и смазочных материалов воинской части, сообщила Главная военная прокуратура.

"Военная прокуратура Белогорского гарнизона выявила в одной из воинских частей факты хищения топлива, <…> возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и ч. 2 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что командир и начальник службы горючего и смазочных материалов воинской части в Амурской области на протяжении нескольких лет в документы вносили заведомо ложные сведения, создавая излишки топлива, которые впоследствии реализовывали посторонним лицам. В итоге удалось присвоить и растратить 355 тонн горюче-смазочных материалов на сумму 20 млн рублей.