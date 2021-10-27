В Якутии пресекли кражу более 2,8 кг золота с предприятия

ТАСС, 27 октября. Полицейские в Якутии задержали охранника золотодобывающего предприятия Усть-Майского района, который подозревается в хищении более 2,8 кг золота. Возбудили уголовные дела о краже и незаконном обороте драгоценных металлов, сообщается в среду на сайте "МВД медиа".

"Полицейские получили информацию о том, что злоумышленник использует свое служебное положение, чтобы тайно похищать добываемое природное золото. Он в течение нескольких дней отсыпал часть драгметалла из временно находившихся под его охраной промышленных контейнеров", - говорится в сообщении.

Фигуранта дела задержали при попытке вынести краденное золото с предприятия. Драгоценный металл спрятали в корпусе переносного аккумулятора и тубусе от пены для бритья. Полицейские изъяли более 2,8 кг золота, стоимость которого оценивается в сумму более 11 млн рублей.

Возбудили уголовные дела по статьям "Кража" и "Незаконный оборот драгоценных металлов", предусматривающие наказание в виде лишения свободы до 10 лет, а также штраф до 500 тыс. рублей либо принудительные работы.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - приводится в сообщении комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.