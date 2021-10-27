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Bild: в Германии проходит операция против преступной группы, связанной с отмыванием денег

По данным издания, под подозрением находятся в общей сложности 46 человек

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии проводят масштабную спецоперацию в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия против преступной группировки, которая, предположительно, связана с отмыванием денег. Об этом в среду сообщила газета Bild.

По ее информации, под подозрением находятся в общей сложности 46 человек. Полиция проводит обыски на 49 различных объектах. В операции, как пишет издание, задействованы специальные подразделения и сотрудники служб по расследованию финансовых преступлений.

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