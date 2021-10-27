В Москве неизвестный в ходе конфликта похитил у безработного барсетку с 3 млн рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Неизвестный в ходе конфликта на юго-востоке Москвы похитил у безработного мужчины барсетку с 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Утром 26 октября в полицию поступило сообщение о конфликте на Волгоградском проспекте в районе дома 121/35. "Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен неработающий, который сообщил, что неизвестный в ходе конфликта открыто похитил у него барсетку, в которой находились 3 млн рублей, а затем скрылся", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже (п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ).