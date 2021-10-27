В Бурятии задержали чиновницу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

УЛАН-УДЭ, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-председателя одного из комитетов администрации Улан-Удэ, подозреваемую в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Бурятии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой", - говорится в сообщении.

Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий").

По данным следствия, в конце 2017 - начале 2018 года к Кузовлевой через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды земельного участка, находившегося в муниципальной собственности. "Согласившись, подозреваемая потребовала от предпринимателя взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн рублей, которое в дальнейшем было оформлено на ее отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность, - отметили в ведомстве. - Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета".

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Республике Бурятия. "Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения", - добавили в СК.

В настоящее время Кузовлева работает в республиканском агентстве занятости населения.