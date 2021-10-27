Военный суд вернул в прокуратуру дело организации "Е.Н.О.Т" из-за процессуальных нарушений

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд вернул в прокуратуру дело членов организации "Е.Н.О.Т.", обвиняемых в разбойных нападениях, бандитизме и кражах, из-за процессуальных нарушений. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Сергей Бизюкин.

"Судья Евгений Зубов решил вернуть в прокуратуру так называемое дело "Е.Н.О.Т." из-за ряда процессуальных нарушений. Поскольку защитники были ограничены в сроках ознакомления с делом, ранее нам их выявить не удалось. То, что они все же были обнаружены, и дело все же вернули в прокуратуру, это хоть и небольшой, но успех защиты", - сказал он.

Как известно из материалов дела, два офицера ФСБ, Александр Мрищук и Антон Барякшев, обвиняются в создании преступной группы из числа участников общественной организации "Е.Н.О.Т." для совершения разбойных нападений и иных преступлений. Также на скамье подсудимых оказались члены "Е.Н.О.Т." Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный. Все они не признают вину. Барякшев вину полностью признал, заключил сделку со следствием и дал показания на остальных фигурантов дела. Его дело выделено в отдельное производство.

По версии гособвинения, Мрищук и Барякшев, служившие во 2-м отделе службы контрразведывательного обеспечения объектов транспорта и связи УФСБ по Москве и Московской области, в декабре 2016 года с помощью участников организации устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия. У потерпевшего изъяли ряд ценностей, большую часть которых обвиняемые оставили себе. Также потерпевшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы, у которых фигуранты дела похитили контрафактные телефоны. Кроме того, Мрищук с подельниками участвовали в рейдерском захвате компании "Мираксбиофарма". Они избили кандидата на пост руководителя предприятия и угрожали его семье.

Защитники обвиняемых утверждают, что члены "Е.Н.О.Т." не занимались преступной деятельностью, а оказывали содействие правоохранителям. По их словам, "Е.Н.О.Т." существовала задолго до начала сотрудничества с Мрищуком и Барякшевым, была создана как организация по военно-патриотическому воспитанию, а все потерпевшие по делу осуждены после оперативно-разыскных мероприятий с участием фигурантов дела и признаны виновными в ряде преступлений.