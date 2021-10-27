В Москве задержали двоих подозреваемых в похищении у 78-летнего пенсионера 3,7 млн рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину с девушкой, которые похитили у 78-летнего москвича около 3,7 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

На 15-й Парковой улице в квартиру 78-летнего москвича позвонила неизвестная девушка и попросила дать ей воды. Ничего не подозревающий мужчина впустил ее и предложил кофе, на что она согласилась. При этом, когда хозяин ушел на кухню, чтобы поставить чайник, незнакомка открыла входную дверь, и в квартиру вошли двое мужчин.

"Незваные гости, угрожая ножом, связали пожилого человека скотчем и потребовали отдать им денежные средства. Злоумышленники проверили квартиру, нашли сбережения и скрылись с похищенным. Сумма ущерба составила около 3,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Пенсионер, сумев освободиться, позвонил в полицию. "Задержанные - ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка, приезжие из другого региона России - похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению", - добавили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ), подозреваемые арестованы. Еще один участник нападения разыскивается.