Полицейские в Новосибирске задержали посредника в сбыте справок об отрицательном ПЦР-тесте

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о подделке справок об отрицательном ПЦР-тесте возбудили полицейские в Новосибирске. Также задержан посредник в сбыте поддельных документов. Об этом говорится в сообщении на сайте областного ГУ МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 УК РФ ("Виды соучастников преступления") и ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - говорится в сообщении.

Установлено, что 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при попытке сбыть поддельную справку, получив за нее 1 300 рублей. В отношении подозреваемого избрана мера об обязательной явке. Ведется поиск соучастников и новых фактов сбыта поддельных документов.