В отношении жителя Курганской области возбудили дело о покушении на убийство зампрокурора

ТАСС, 27 октября. Дело о покушении на убийство возбудили в отношении жителя Курганской области, который на скорости протащил по земле зампрокурора Далматовского района, привязав его за голову к машине. Подозреваемый помещен под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в Катайском районном суде в среду.

"Следователь обратился в суд с ходатайством <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. <…> Судом с учетом позиции обвиняемого <…>, защитника, прокурора Катайского района, которые выразили мнение об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, принято решение об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста на период расследования уголовного дела по 18 декабря 2021 года", - сказали в суде, уточнив, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

В суде также отметили, что прокуратура оспаривает решение суда по мере пресечения в сторону ужесточения, дело будет направлено в областной суд.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео с камер наблюдения, на котором автомобиль протащил по земле человека. По данным источника в правоохранительных органах, ЧП произошло возле кафе "Светлана" в поселке Гравийный на территории Катайского района. Во время застолья возник конфликт, завязалась драка, после которой произошел инцидент, зампрокурора получил травмы, но выжил.