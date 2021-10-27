Двое подростков угнали машину скорой помощи под Владимиром

ВЛАДИМИР, 27 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух подростков, которые подозреваются в угоне припаркованной возле дома машины скорой помощи в Меленках Владимирской области. Об этом в среду сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 14 и 16-летних подростков. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 10 октября несовершеннолетние увидели у одного из домов в городе Меленки припаркованный автомобиль УАЗ скорой медицинской помощи и решили покататься на нем. В результате один из подростков въехал на машине в металлическое препятствие. Молодые люди в ДТП не пострадали, автомобиль скорой помощи получил технические повреждения.

Причастность к совершению преступления подозреваемые не отрицают.