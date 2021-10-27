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ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию свыше 30 кг наркотиков

Вещества перевозили в специально оборудованных тайниках в микроавтобусе Mercedes

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ФСБ в Оренбургской области пресекла попытку ввоза в Россию свыше 30 кг наркотиков, в том числе героина. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области в пункте пропуска Сагарчин пресечена попытка ввоза на территорию Российской Федерации свыше 30 кг наркотических средств", - отметили в ведомстве.

Их перевозили в специально оборудованных тайниках в микроавтобусе Mercedes. С использованием служебной собаки обнаружили три металлических контейнера, в которых находилось более 1 кг героина и около 30 кг гашиша. "Предпринявший попытку контрабанды иностранный гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в ФСБ.

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