Рассмотрение жалобы прокуратуры на домашний арест ректора "Шанинки" отложили на 9 ноября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил на 9 ноября рассмотрение апелляции прокуратуры на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционного представления прокуратуры на домашний арест Зуеву для истребования доказательств", - сообщили в суде. Ректор продолжает восстанавливаться после операции на сердце. "Вчера вечером он все еще оставался в больнице", - сказал ТАСС его адвокат Сергей Севрук.

13 октября Тверской суд Москвы отказался отправить Зуева под стражу и избрал ему домашний арест. Прокуратура подала апелляционное представление на это решение. Вскоре после этого обвиняемому стало плохо, он был госпитализирован. Зуеву сделали операцию на сердце, которая, по словам его супруги, прошла успешно.

Уголовное дело, по которому проходит ректор "Шанинки" Сергей Зуев, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу арестованы экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.