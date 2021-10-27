В Киргизии задержали замглавы Минсельхоза республики

БИШКЕК, 27 октября. /ТАСС/. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии во вторник задержал заместителя министра сельского и водного хозяйства и развития регионов республики Марсбек Ильич уулу, а также бывшего замглавы ведомства Амангельды Исаева. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ГКНБ.

"В ГКНБ продолжается целенаправленная работа по выявлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к созданию устойчивой коррупционной схемы поборов сельхозпроизводителей, - сообщили в ведомстве. - 26 октября 2021 года органами ГКНБ задержаны и водворены в ИВС ГКНБ КР действующий заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов КР "М.И." [Марсбек Ильич уулу], а также бывший заместитель министра "И.А.С." [Амангельды Исаев]".

Как утверждают в ГКНБ, группа должностных лиц и компании вступили в сговор и несколько лет "в целях получения материальных благ" создавали искусственные барьеры при вывозе киргизской сельхозпродукции в страны ЕАЭС.