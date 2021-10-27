В Москве задержали сотрудника банка по делу о коммерческом подкупе на $ 7,8 тыс.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве сотрудника банка и его знакомого, которые подозреваются в коммерческом подкупе в размере 7,8 тыс. долларов. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве выявлен факт коммерческого подкупа, совершенного в крупном размере. По подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны управляющий офисом одного из столичных банков и его знакомый, выполнявший функции посредника", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что мужчина, в обязанности которого входил контроль за банковскими операциями клиентов, через посредника потребовал $7,8 у генерального директора коммерческой организации. При этом в случае отказа он угрожал отнести к категории сомнительных и временно заблокировать транзакцию, необходимую клиенту для перевода крупной суммы в другой банк. "Во время передачи денег фигуранты были задержаны с поличным. Один из них пытался уничтожить информацию на своем смартфоне, но эти действия пресекли полицейские", - добавила представитель МВД.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и п. "в" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере). "Преступная деятельность двух фигурантов была пресечена 21 сентября совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, им предъявлено обвинение", - сказала она.

Один из подозреваемых арестован, другой находится под домашним арестом.