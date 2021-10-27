Жителя Челябинской области подозревают в убийстве двух пенсионеров

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в убийстве 68-летнего гражданина и его 61-летней супруги. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, сообщается в среду на сайте Следственного комитета России.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух лиц") УК РФ. <…> Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Решетникову П. Г. представить доклад о проведенных следственных действиях", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 26 октября в квартире одного из домов города Южноуральска Челябинской области обнаружены тела 61-летней местной жительницы и ее 68-летнего супруга с ножевыми ранениями и травмой головы. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным следователями СУ СК России по Челябинской области и сотрудниками регионального управления МВД России, задержан 39-летний местный житель - знакомый убитых, подозреваемый в совершении преступления. Предварительно установлен корыстный мотив совершения преступления, из квартиры пропала крупная сумма денег.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.