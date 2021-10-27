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Евгений Пригожин написал в полицию заявление на Любовь Соболь за ролик на YouTube

Якобы в нем сообщается ложь о бизнесмене, а также сведения, порочащие его честь и подрывающие репутацию
Евгений Пригожин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Евгений Пригожин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Евгений Пригожин подал в полицию заявление на Любовь Соболь за ролик на YouTube, в котором, по его мнению, содержатся порочащие его сведения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин написал в полицию заявление на экс-юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь", - сказал собеседник агентства.

Поводом для написания заявление стал один из роликов на YouTube. Якобы в нем сообщается ложь о Пригожине, а также сведения, порочащие его честь и подрывающие репутацию. Полиция начала доследственную проверку.

Ранее Пригожин подал иск в Пресненский суд Москвы к радиостанции "Эхо Москвы" и ее руководителям, а еще раньше - в Савеловский суд к изданию Meduza (признано СМИ-иноагентом).

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