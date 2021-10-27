Суд Мадрида освободил футболиста "Баварии" Эрнандеса от тюремного заключения

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Провинциальный суд Мадрида удовлетворил апелляцию французского защитника германской "Баварии" Люки Эрнандеса, что позволит футболисту не отбывать тюремный срок. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе Высшего суда Мадрида.

Отмечается, что юридическая инстанция удовлетворила обжалование, представленное Эрнандесом, против судебного приказа о заключении в тюрьму за нарушение приговора, и приостанавливает приведение в исполнение наказания в виде шести месяцев лишения свободы.

При этом суд назвал ряд условий своего решения. Так, футболист не должен совершать новых преступлений в течение четырех лет. "Приостановление [приведения в исполнение наказания] также обусловлено уплатой штрафа, который устанавливается в размере 240 штрафов с ежедневной выплатой в €400", - уточнила юридическая инстанция.

3 февраля 2017 года Эрнандес, будучи игроком мадридского "Атлетико", подрался на улице со своей девушкой Амелией де ла Оса Лоренте. Мадридский суд приговорил Эрнандеса к 31 дню общественных работ с запретом на приближение к девушке менее чем на 500 м. После выдачи судебного запрета на приближение к подруге Эрнандес провел с ней совместный отпуск. Суд счел совместное времяпрепровождение Эрнандеса и де ла Осы Лоренте нарушением судебного запрета.

13 октября Высший суд Мадрида приговорил Эрнандеса к тюремному заключению и обязал его явиться для выбора места отбывания наказания. 18 октября Эрнандес подал апелляцию на решение о тюремном заключении. Это позволило отсрочить заключение под стражу на десять дней.

Эрнандесу 25 лет. Он выступал за испанский "Атлетико", с 2019 года играет за "Баварию". С испанским клубом он выиграл в 2018 году Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. С "Баварией" в 2020 году Эрнандес побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира (2018) и победителем Лиги наций (2021).