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В Литве в центре размещения мигрантов для усмирения беспорядков применили слезоточивый газ

В Службе охраны госграницы сообщили, что одна из мигранток укусила нескольких пограничников

ВИЛЬНЮС, 27 октября. /ТАСС/. Слезоточивый газ пришлось применить сотрудникам пограничной охраны Литвы для наведения порядка в центре размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику через Белоруссию, который устроен в школе подготовки пограничников в деревне Медининкай Вильнюсского района. Об этом в среду сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

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"В женском секторе произошли беспорядки с участием нескольких мигранток из Африки, которые пытались отнять вещи у женщины из Ирака, агрессивно вели себя в отношении призвавших к порядку пограничников Литвы и помогающих им польских коллег", - обрисовало ведомство детали инцидента. Одна из мигранток укусила нескольких пограничников. "Для усмирения агрессивного поведения пришлось применить слезоточивый газ", - отметила погранслужба.

На место происшествия были вызваны медики. Участникам инцидента серьезной врачебной помощи не потребовалось.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.

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