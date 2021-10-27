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В Москве пойдет под суд экс-сотрудница МВД за взятку в 40 млн рублей от страховой компании

Взамен сотрудница полиции обещала помочь страховой компании выиграть конкурс и заключить контракт с МВД на страхование сотрудников

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бывший начальник отдела департамента по финансово-экономической политике МВД РФ предстанет перед судом за получение взятки в 40 млн рублей от страховой компании за обещание помочь выиграть госконтракт по тендеру. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России и двух посредников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - сказала Иванова.

С января по март 2018 года полицейский через посредников, один из которых является ее супругом, получила 40 млн рублей от владельцев страховой компании как часть из планируемой взятки в размере 325 млн рублей. Взамен сотрудница полиции обещала помочь страховой компании выиграть конкурс и заключить контракт с МВД РФ на страхование сотрудников.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношение взяткодателя. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск.

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