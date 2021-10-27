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Четыре человека пострадали при столкновении четырех машин на мосту в Архангельске

Пострадавших доставили в больницу

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали и были госпитализированы после столкновения четырех машин на Кузнечевском мосту в Архангельске. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"На Кузнечевском мосту столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, девушка - водитель машины Hyundai - начала перестраиваться, столкнулась с грузовиком, ее выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с еще двумя машинами. Четыре человека доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.

Движение по мосту, который соединяет центр города с Соломбальским округом, сейчас затруднено, уточнили в пресс-службе.

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