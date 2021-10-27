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В Петербурге дебошир напал на автобус с молотком и ножами

При задержании мужчина разбил головой боковое стекло автобуса, вывалился наружу и впоследствии умер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Мужчина, вооруженный двумя ножами и молотком, напал утром на рейсовый автобус в Красносельском районе Петербурга. При попытке скрыться от полиции преступник умер. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Для задержания вооруженного правонарушителя один из полицейских применил слезоточивый газ. Пытаясь скрыться, мужчина головой разбил боковое стекло в салоне автобуса и вывалился наружу, ударившись об асфальт. После этого он вскочил и попытался убежать, но был обездвижен полицейскими", - говорится в сообщении.

Никто из пассажиров не пострадал. При появлении нападавшего они быстро покинули салон автобуса, а самого дебошира водитель запер внутри. Молодой мужчина молотком наносил себе удары, а ножом резал обивку сидений до тех пор, пока на место не прибыли полицейские.

Задержанному на месте оказали первую помощь и вызвали медицинских работников. Однако еще до прибытия врачей мужчина умер. По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и полученные в результате падения травмы головы.

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