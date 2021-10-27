В Москве задержали водителя, который ехал с незаконно установленными спецсигналами

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД задержали в Москве нарушителя ПДД, который ехал по городу с использованием специальных световых сигналов, нарушитель вывесил видео в одной из соцсетей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В ходе мониторинга передвижений иномарки, на улице Большой Академической нарушитель был остановлен сотрудниками ГИБДД Северного округа столицы. В отношении 28-летнего гражданина составлен ряд административных материалов - за тонировку, управление без страхового полиса и нарушение правил применения ремней безопасности, а также за незаконную установку световых приборов. Сотрудниками ДПС ему выдано уведомление о необходимости устранения незаконных изменений конструкции транспортного средства", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ГИБДД, в отношении молодого человека составлен протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции об устранении причин нарушения ПДД, связанных с чрезмерной тонировкой

"Материалы по факту незаконно внесенных изменений в конструкцию автомобиля, а также неповиновения законному требованию сотрудников ДПС направлены в суд для принятия решения", - сказали в пресс-службе.