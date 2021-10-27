В Орске задержали мигранта, подозреваемого в убийстве сестры

ОРЕНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Орске Оренбургской области подозреваемого в убийстве 27-летней женщины, им оказался брат погибшей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина иностранного государства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказано в сообщении.

Преступление, как отмечается в сообщении, было совершено около 23:30 26 октября в квартире, где иностранные граждане временно проживали. Потерпевшей было нанесено не менее 28 колото-резаных ран. При этом на момент совершения преступления в квартире находился годовалый ребенок потерпевшей. Малолетний не пострадал и сейчас находится с отцом, добавили в ведомстве.

"Изучением личности подозреваемого и потерпевшей установлено, что они прибыли на территорию Российской Федерации 30 марта 2021 года для осуществления трудовой функции на основании гражданско-правового договора, срок разрешенного пребывания - до 5 декабря 2021 года. В настоящее время подозреваемый задержан следователем в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, приняты меры к участию переводчика в деле, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - уточняется в сообщении.