В Австрии 300 пожарных и 6 вертолетов тушат крупный лесной пожар у горного массива Ракс

ВЕНА, 27 октября. /ТАСС/. Более 300 пожарных и шесть вертолетов участвуют в тушении крупного лесного пожара близ горного массива Ракс в Австрии. Об этом сообщили в среду власти федеральной земли Нижняя Австрия.

Лесной пожар в районе местечка Хиршванг-ан-дер-Ракс начался в понедельник и пока его не удается локализовать. Площадь огня увеличилась за три дня с пяти до почти 115 гектаров. Специалисты лесного хозяйства Вены считают, что это может быть крупнейшим пожаром в Австрии.

Как заявил заместитель главы региона Нижняя Австрия Штефан Пернкопф, в операции по борьбе с пожаром в сложнейших условиях задействовано 300 человек. "Это пожарные, горные спасатели, шесть воздушных судов полиции и армии", - отметил представитель региональных властей.

"Ситуация еще не под контролем. Большая опасность в том, что последующие часы принесут погодные изменения. Мы стараемся не допустить перехода огня на новые территории", - сообщил начальник пожарной службы региона Дитмар Фарафелльнер.

По словам директора лесного хозяйства Вены Андреаса Янушковеча, "вероятно, это самый большой лесной пожар в Австрии". "Мы должны не допустить, чтобы лесной пожар распространился на долину Хёлленталь в сторону горного массива Ракс. Если в следующие несколько часов, как прогнозируется, ветер будет дуть в сторону Ракса, мы получим там реактивный эффект", - предупредил специалист.