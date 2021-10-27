Подавший сигнал тревоги самолет Каир - Москва благополучно вернулся в аэропорт вылета

ТАСС, 27 октября. Самолет авиакомпании EgyptAir, следовавший из Каира в Москву и подавший сигнал тревоги, совершил благополучную посадку в аэропорту вылета. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Пассажирский Airbus A220 из Каира в Москву благополучно вернулся в аэропорт вылета. Причина, по которой он подал сигнал тревоги, устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Самолет подал сигнал тревоги и развернулся над Средиземным морем спустя примерно полчаса после вылета. В общей сложности он провел в воздухе около часа. Изначально самолет следовал в аэропорт Домодедово.