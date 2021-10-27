Семье погибшей при взрыве газа в Набережных Челнах девушки выплатили 1 млн рублей

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана выплатили 1 млн рублей семье девушки, погибшей при взрыве жилого дома в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

"Согласно постановлению правительства Республики Татарстан, семье погибшей выплачен 1 млн рублей. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, будут выплачены суммы от 300 до 100 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а также выплаты для компенсации утраченного имущества. "Также будет проведена работа по восстановлению разрушенной части многоквартирного дома", - сообщает пресс-служба.