СМИ: около 750 рыболовецких судов на Окинаве не могут вести промысел из-за скоплений пемзы

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 750 рыболовецких судов в южной японской префектур Окинава не могут вести промысел из-за пемзы, которая скопилась в прибрежных водах из-за активности подводного вулкана в районе архипелага Огасавара. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

У большинства судов вышли из строя двигатели, поскольку в них забились вулканические вещества. Проблемы с ведением промысла испытывают 25 кооперативов.

В среду администрация Окинавы провела первое заседание созданного накануне экстренного штаба. Власти надеются в течение этой недели заключить контракты с подрядчиками и приступить к уборке пемзы из прибрежных зон.

Крупные скопления пемзы зафиксированы по меньшей мере в семи различных районах Окинавы. В том числе это касается пляжей в курортных зонах на севере острова. В некоторых бухтах слой пемзы в воде у берега достигает толщины 15 см. Помимо этого, ущерб понесли кооперативы, которые занимаются разведением рыбы. Многие особи погибли из-за того, что пемза попала к ним в желудок.

Причиной масштабного бедствия стало извержение подводного вулкана, которое произошло в августе в районе островов Огасавара в Тихом океане в 1,2 тыс. км к югу от Токио. Оно стало самым крупным в Японии с 1914 года, когда на острове Кюсю извергался вулкан Сакурадзима. В результате нынешнего извержения, по оценке специалистов, в воду попало от 300 млн до 1 млрд тонн магмы.

Образовавшаяся масса пемзы за два месяца вместе с океанскими течениями преодолела более 1 тыс. км и достигла Окинавы. По расчетам, она может продолжить движение дальше и к концу ноября оказаться у восточного побережья острова Хонсю в районе Токио.