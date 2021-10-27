Суд в Волгограде приговорил к 19 годам колонии мужчину, убившего иностранного студента

ВОЛГОГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Волгоградский областной суд во вторник признал виновным безработного жителя Волгограда Виталия Васильева в убийстве 17-летнего студента из Азербайджана и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей, сообщила журналистам в среду руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Васильев В. Н. признан виновным по п. "л" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на полтора года, а также со штрафом 100 тыс. рублей. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда", - сказала Вальковская.

Васильев признал в суде свою вину, в последнем слове он принес извинения потерпевшим и изъявил готовность оплачивать иск, уточнила она. В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области уточнили, что иск матери погибшего о взыскании морального вреда удовлетворен судом на сумму в 1,7 млн рублей.

В ночь на 13 июня 2020 года в Ворошиловском районе Волгограда было обнаружено тело студента первого курса Волгоградского медуниверситета Тимура Гаврилова, гражданина Азербайджана. Он умер от множественных проникающих колото-резаных ран, по факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Васильева задержали в Смоленске, по данным следствия, он собирался скрыться от правоохранительных органов в Белоруссии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал заплатить 1 млн рублей за помощь в раскрытии преступления, вознаграждение получил житель Волгограда, который помог установить местонахождение Васильева.

Было установлено, что подсудимый незаконно изготовил и хранил огнестрельное оружие. При поступлении дела в суд Васильев также обвинялся в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). В ходе судебного следствия прокурор отказался от обвинения по указанной статье, суд прекратил уголовное дело в данной части, добавила Вальковская.