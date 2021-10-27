В Свердловской области мать убила дочь из-за того, что та не хотела спать

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Жительница деревни Уфа-Шигири в Свердловской области убила свою дочь 2013 года рождения из-за того, что та не хотела ложиться спать. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней. Ранения стали несовместимыми с жизнью", - сказал он.

Горелых добавил, что изначально женщина, которая является инвалидом, сообщила полицейским, что в ее дом проник посторонний, который убил ее малолетнюю дочь. Мать ранее наблюдалась у врачей.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области, решается вопрос о назначении в отношении подозреваемой судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". "Женщина задержана в процессуальном порядке, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечении в виде заключения под стражу", - отметили в следственном управлении СК.