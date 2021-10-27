Три торфяных пожара продолжают действовать у Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Три торфяных пожара продолжают действовать в Екатеринбурге и окрестностях, все они локализованы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу.

"Сейчас три действующих торфяных [пожара], все они локализованы. Один - это лесной фонд в районе [города] Березовского (пригород Екатеринбурга - прим. ТАСС), он действует с 16 октября, общая площадь почти 50 га. Второй пожар, это земли населенного пункта Екатеринбурга - район Палкино, между Северкой и Шувакишем, за ЕКАДом, его площадь 4,6 га. И третий пожар, неподалеку от района Солнечный, там площадь 4,5 га", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что очаги торфяных пожаров, где работали спасатели, потушены. "Мы не исключаем наличия других очагов - природных пожаров", - сказал собеседник агентства, уточнив, что МЧС к тушению этих пожаров, на данный момент, не привлекается.

Первые сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября. Жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в нескольких микрорайонах. 15 октября администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. 25 октября в МЧС РФ сообщили о ликвидации очагов тления, из-за которых город накрывал смог. В МЧС России наиболее вероятной причиной возникновения пожаров считают поджог.