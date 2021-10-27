Сотрудницу полиции в Чувашии подозревают в попытке хищения более 3 млн рублей у знакомого

ТАСС, 27 октября. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении сотрудницы полиции, которая подозревается в попытке хищения у своего знакомого более 3 млн рублей. Об этом говорится в среду в сообщении ведомства.

"Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике по материалам, представленным управлением ФСБ России по республике, возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней сотрудницы органов внутренних дел. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 13 октября сотрудница полиции попыталась похитить у своего знакомого 3 млн 300 тыс. рублей. Женщина обещала ему помочь в покупке на эти средства четырех двухкомнатных квартир в жилых домах в Чебоксарах, введя его в заблуждение. Незаконные действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Чувашской Республике и следователями республиканского следственного управления СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, подозреваемая отстранена от занимаемой должности. "Оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД по Чувашской Республике проводится проверка", - отмечается в сообщении.