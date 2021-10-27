Полиция арестовала почти 50 экоактивистов, перекрывших движение в Лондоне и окрестностях

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Полиция Лондона арестовала в среду почти 50 экоактивистов, которые вновь перекрыли движение автотранспорта на дорогах города и в его окрестностях.

Как говорится в сообщении, распространенном столичной полицией в Twitter, сотрудники Скотленд-Ярда "арестовали 17 активистов, шесть из которых приклеили себя к дороге для того, чтобы препятствовать ответным действиям" правоохранителей. Для своей акции манифестанты из движения Insulate Britain, которые с начала сентября уже 15 раз перекрывали движение в Лондоне и вокруг него, выбрали загруженную дорогу в районе Северный Эктон в боро Илинг.

Insulate Britain, отделившееся от природоохранного движения Еxtinction Rebellion, призывает правительство профинансировать масштабную программу по повышению энергоэффективности британского жилого фонда. Они заявляют, что дома в Соединенном Королевстве - одни из самых старых и холодных в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены тратить огромный объем энергии на обогрев помещений, а это способствует выбросам парниковых газов в атмосферу Земли.

Полиция граничащего с Большим Лондоном графства Кент, в свою очередь, сообщила об аресте 32 демонстрантов неподалеку от Дартфорд-кроссинга - основного участка, по которому грузовики из Евросоюза объезжают Лондон.

Экоактивистов не останавливает даже то, что британское правительство пообещало ужесточить наказания за такие действия, пригрозив манифестантам реальными сроками заключения и неограниченными штрафами. Как говорится на сайте движения, всего за неполные два месяца в акциях протеста приняли участие 146 человек. Они были задержаны в общей сложности 690 раз.