Апелляционный суд оставил под арестом Белую и Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд в Москве в среду отклонил жалобу защиты на арест калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалобы адвокатов на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белой и Сушкевич оставлены без удовлетворения, постановление вступило в силу", - сказала собеседница агентства.

Московский областной суд 4 октября отправил под стражу и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 3 января 2022 года.

Суть дела

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.

Дело Белой и Сушкевич рассматривалось Калининградским областным судом с участием присяжных заседателей. 10 декабря 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. Большинством голосов (5 против 3) они сочли недоказанным факт введения ребенку препарата, что стало причиной его смерти. Калининградский областной суд 16 декабря 2020 года постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных.

На решение калининградского суда была подана апелляция, которая была удовлетворена. По ходатайству заместителя генерального прокурора в 2021 году повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич было перенесено в Московский областной суд.

Дело калининградских врачей вызвало широкий общественный резонанс. Представители общества неонатологов заявляли, что следствие могло допустить ошибку. По их мнению, вероятность выживания детей, рожденных на таком сроке без тяжелых осложнений, не превышает 5-10%. Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности. Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявлял, что считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призывал уйти от эмоциональных оценок в этом уголовном деле, подчеркнув, что выводы нужно делать, исходя из фактических обстоятельств дела и объективных доказательств, абстрагируясь от эмоциональной составляющей.