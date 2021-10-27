СМИ: в одной из европейских стран похитили цифровые ключи для ковид-пропусков

РИМ, 27 октября. /ТАСС/. Неизвестные в одной из европейских стран выкрали у компетентного органа электронные ключи, при помощи которых происходит выдача цифровых ковид-сертификатов ("грин-пассов") в странах ЕС, включающих информацию о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на инфекцию. Об этом в среду сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники.

Сделали это злоумышленники для изготовления фальшивых ковид-пропусков. Как отмечает агентство, утечка произошла не в Италии. В настоящее время не известно, сколько ключей было украдено. ANSA пишет, что компетентные органы уже приняли решение об аннулировании ковид-сертификатов с похищенными кодами. Также в среду утром якобы должна была состояться серия встреч на европейском уровне между техническими экспертами для глубокого анализа сложившейся ситуации.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в настоящее время полный цикл вакцинации прошли 74,9% взрослого (от 18 лет) населения ЕС. Российский препарат "Спутник V" активно используется в Венгрии, где в настоящее время вакцинированы две трети из почти 10-миллионного населения, 1 млн человек сделал прививку отечественной вакциной. С 1 июля на территории всех стран ЕС действуют цифровые ковид-сертификаты.