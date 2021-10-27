Полиция обнаружила в Югре два склада с 11 тоннами контрафактного алкоголя

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сургуте и Нефтеюганске обнаружили два склада, где хранилось более 11 тонн контрафактного алкоголя. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

"Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре при содействии коллег из территориальных подразделений полиции выявлены факты незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий на территории Сургута и Нефтеюганска. В общей сложности из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 11 тонн сомнительного алкоголя", - сказали в пресс-службе.

Так, по данным УМВД, двое жителей Сургута купили спиртную и табачную продукцию без акцизных марок и хранили ее на складе в городе для дальнейшей реализации. Всего полицейские из незаконного оборота изъяли там более 14 тыс. бутылок с крепким алкоголем и около 750 бутылок спиртосодержащей жидкости, а также свыше 33 500 пачек сигарет. "Согласно проведенному исследованию установлено, что спиртосодержащая жидкость изготовлена на основе этилового спирта крепостью 93,9 градусов. Партию товара без специальных акцизных марок стоимостью более 1 млн рублей злоумышленники приобрели у неизвестных лиц за пределами Югры", - добавили в ведомстве.

В Нефтеюганске сотрудники полиции обнаружили в одном из гаражей оборудованный склад поддельного алкоголя, где изъяли более 6 400 немаркированных бутылок с водкой и коньяком различных наименований. Хранителем данной конрафакта объемом более 3 200 литров стоимостью свыше 1 млн рублей оказался 38-летний местный житель. Мужчина пояснил, что купил спиртное с целью перепродажи по более высокой цене через мелкорозничные торговые точки города.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 6. ст. 171.1 УК РФ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.