Объем изъятых из оборота наркотиков в Центральной России в 2021 году вырос вдвое

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Объем наркотических и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в Центральной России с начала 2021 года, составил свыше 6 тонн, что более чем вдвое превышает показатели предыдущего года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по развитию округа в среду.

Он отметил, что реализация дополнительных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков способствовала улучшению показателей на данном направлении.

"Так, в текущем году в регионах Центрального федерального округа пресечена деятельность по изготовлению наркотиков на 132 подпольных производствах. Из незаконного оборота изъято более 6 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, это в два раза больше прошлогодних показателей", - сказал он.

Он обратил внимание на то, что к уголовной ответственности за такие преступления привлечено почти 13 тыс. лиц (на 10% больше, чем в 2020 году). Среди них в том числе люди, причастные к организации контрабанды наркотиков из Центральной и Восточной Азии и ряда европейских стран.

"В ходе проведенных в округе оперативно-профилактических мероприятий выявлены многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков. Более шестисот граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечено к уголовной ответственности", - констатировал секретарь СБ РФ.

В качестве положительной тенденции он отметил, что раскрываемость наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологий, включая интернет, за последний год выросла в ЦФО в два раза. "Однако число таких преступлений растет", - добавил Патрушев. "За прошедший год их количество в округе увеличилось с 6 до 10 тыс. Такая тенденция требует дальнейшей активизации правоохранительной работы, повышения ее эффективности", - подытожил он.