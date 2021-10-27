Элджею грозит штраф до 30 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк) грозит штраф до 30 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом ТАСС сообщили в Зюзинском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы об административном правонарушении.

"В суд поступил протокол, составленный в отношении Узенюка по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием сети Интернет). Максимальное наказание для физических лиц по данной статье - штраф 30 тыс. рублей. Материал только поступил в канцелярию суда, дата заседания по нему еще не назначена", - сказали в пресс-службе.

Ранее мировой суд лишил Элджея права управления автомобилем на один год и семь месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Ему также было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.