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Восстановлено электро- и водоснабжение в доме, поврежденном взрывом газа в Балтийске

Вопрос с остеклением окон планируют решить в течение ближайших двух дней

КАЛИНИНГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Ремонтные бригады восстановили электроснабжение и водопровод в подъезде жилого дома в Балтийске Калининградской области, где накануне произошел взрыв бытового газа. Начинаются работы по восстановлению газоснабжения здания, сообщил в среду глава администрации муниципалитета Сергей Мельников в обращении к жителям на странице горадминистрации "ВКонтакте".

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"На сегодня восстановлено электроснабжение, водопровод в этом же подъезде, где был взрыв, сейчас компания будет подключать поподъездно газоснабжение для приготовления жителями пищи. Планируем провести все работы максимально быстро, для нормального бытоустройства, нормальной жизни людей", - сказал Мельников.

Он добавил, что вопрос с остеклением окон в домах, которые пострадали при взрыве, планируется решить в течение ближайших двух дней, и поблагодарил жителей города, которые быстро откликнулись на ЧП, предложили свою помощь в размещении людей, одежде, питании.

Как сообщалось ранее, взрыв газа произошел в квартире на первом этаже газифицированного многоквартирного жилого дома 1972 года постройки. Погибших и пострадавших нет. Пять семей - 12 человек, включая пятерых детей, находятся в пунктах временного размещения. Конструктивная безопасность здания не нарушена. По данным горадминистрации, повреждены окна в пострадавшем и двух соседних домах. Восстановление общего имущества проведут за счет регионального и местного бюджетов.

Региональным следственным управлением СК РФ после происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Прокуратура области проводит проверку требований действующего законодательства в действиях управляющей компании, обслуживающей пострадавшее здание, и компании - поставщика газа.

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