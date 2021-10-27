Астраханские власти расследуют инцидент с подсыпкой дороги фрагментами надгробий

АСТРАХАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Власти астраханского поселка Осыпной Бугор начали проверку ситуации с подсыпкой участка дороги на одной из улиц населенного пункта фрагментами надгробий, сообщил в среду ТАСС глава поселка Фаиль Бердиев.

Ранее в соцсетях местные жители сообщили, что на участке отремонтированной дороги обнаружены фрагменты надгробий. Местные СМИ опубликовали фотографию, на которой изображены осколки могильной плиты.

"Да, мы сейчас выясняем обстоятельства произошедшего. На месте работает группа специалистов муниципалитета", - сказал Бердиев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.