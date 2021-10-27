Мособлсуд приговорил к 24 годам колонии убийцу доцента РЭУ им. Плеханова и ее матери

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Мособлсуд в среду признал виновным приезжего из Таджикистана Жасуржона Усмонова в убийстве доцента Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери и назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Усмонова в убийстве двух лиц, покушении на убийство несовершеннолетнего и разбое. Суд приговорил назначить Усмонову окончательный срок наказания в виде 24 лет лишения свободы, из них первые пять лет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сообщили ТАСС. При этом осужденный реально проведет в заключении лишь 23 года, так как ему зачли в срок наказания один год, проведенный в СИЗО.

Осенью прошлого года в подмосковной деревне Поярково в частном доме была убита доцент РЭУ им. Плеханова Борковская, ее мать, а также тяжело ранена дочь сотрудницы вуза. Вскоре после этого по подозрению в преступлении был задержан Усмонов. На допросе он полностью признал вину и рассказал, что совершил убийство из-за того, что женщины отказались платить 20 тыс. рублей за ремонт, который тот провел в их доме.