Суд приговорил Марьясова к 10 месяцам колонии за перекрытие дорог на незаконной акции

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Мировой суд Тверского района Москвы приговорил секретаря красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Глеба Марьясова к 10 месяцам колонии, признав его виновным в перекрытии дорог в ходе несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Дмитрий Захватов.

"Суд признал виновным Марьясова по ч. 1 ст. 267 УК РФ (умышленное блокирование транспортных коммуникаций либо воспрепятствование движению транспортных средств) и назначил ему наказание в виде 10 месяцев колонии", - сказал адвокат.

Захватов уточнил, что в колонии его подзащитный проведет только шесть месяцев. "Суд решил зачесть то время, которое Марьясов провел под запретом действий. С учетом этого ему предстоит провести под стражей только шесть месяцев", - сказал он. По его словам, защита будет обжаловать приговор вплоть до ЕСПЧ.

Представитель гособвинения требовал приговорить Марьясова к 10 месяцам колонии. На время следствия и суда ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Столичный метрополитен подал иск к подсудимому на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иски на общую сумму порядка 2,7 млн рублей к Марьясову.

"В рамках уголовного дела были заявлены гражданские иски к Марьясову от Московского метрополитена и Мосгортранса на общую сумму порядка 2,7 млн рублей. Суд их полностью удовлетворил. Конечно, мы это обжалуем, как и сам приговор моему подзащитному", - добавил защитник.

Как заявили в суде представители истца, Мосгортранс по заявке столичного ГУ МВД предоставил 23 января для перевозки личного состава 67 автобусов ЛиАЗ. В результате предприятию якобы были причинены убытки в виде задержки движения транспортных средств.

По версии следствия, на незаконной акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. Было возбуждено уголовное дело, по которому Марьясов стал первым обвиняемым. Вину он не признал.