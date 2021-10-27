Следователи установили предполагаемого убийцу бывшего банкира и его семьи в Москве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Следователи установили предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его жены и сына. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Подозреваемый в совершении этого преступления установлен", - сказал источник. По его словам, принимаются все необходимые меры для его задержания и доставки к следователю.

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московским филиалом "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Источник в правоохранительных органах сообщал, что рассматриваются несколько версий этого убийства, в том числе финансовая.

Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство. В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Яхонтову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 млрд рублей.