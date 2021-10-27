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Пандемия COVID-19
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Пациентов ковидного отделения больницы в Ижевске эвакуировали из-за пожара

Возгорание потушили. Пострадавших нет

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пациенты ковидного отделения городской больницы в Ижевске были эвакуированы из-за начавшегося пожара в палате. Возгорание потушено, никто не пострадал, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

"В 17:44 в ковидном отделении горбольницы №6 в городе Ижевске произошел пожар. На данный момент пожар потушен, всего было эвакуированы 53 человека. Никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составила 5 кв. метров, горели вещи в палате.

Как передает корреспондент ТАСС, на территорию больницы прибыло более шести пожарных расчетов и машины скорой помощи.

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